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'Biz petrolümüzü ihraç edemezsek diğerleri de edemez'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ülkesinin petrol ihraç edememesi durumunda diğer ülkelerin ihracatına seyirci kalmayacaklarını söyledi.

'Biz petrolümüzü ihraç edemezsek diğerleri de edemez'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ülkesinin petrol ihraç edememesi durumunda diğer ülkelerin ihracatına seyirci kalmayacaklarını söyledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:32
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'Biz petrolümüzü ihraç edemezsek diğerleri de edemez'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ülkesinin petrol ihraç edememesi durumunda diğer ülkelerin ihracatına seyirci kalmayacaklarını belirtti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Arakçi, "İran, petrolünü ihraç etmek ve parasını almak istiyor. ABD'nin yaptırımlarına karşı planlarımız var. Eğer biz petrol ihraç edemezsek, diğerlerinin ihraç etmesine seyirci kalacak değiliz. Biz petrolümüzü ihraç edemezsek diğerleri de ihraç edemez." dedi.

Nükleer anlaşmaya taraf Avrupa ülkeleriyle anlaşmanın pratiğe geçirilmesini içeren bankacılık, sigortacılık, doğalgaz ve petrol ihracatı gibi konularda görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Arakçi, ABD'nin yaptırımları karşısında alternatif yollar aradıklarını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranAbbas ArakçiırnaPETROL
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