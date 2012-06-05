‘Bisikletimi bir Türk kırmıştı’

Breivik geçmişinde Müslümanlar tarafından defalarca ‘hakarete uğradığını’ anlattı. Mahkemeye çocukluğunun karanlık anılarını anlatan Brevik, 7 yaşındayken bir arkadaşının Türk babasının bisikletini kırdığını aktardı. Genç Breivik, 15 yaşındayken de para vermeden metroya bindiği için Pakistanlı sürücü tarafından tokatlanmış. Akıl hastası olduğunu redderek yargılanmayı talep eden Breivik’in davasına bakan 5 hakimden halkı temsilen görev yapan birini duruşma sırasında bilgisayarında Solitaire oynarken yakalanması ise Norveç’te şok etkisi yarattı.





Son Güncelleme: 05.06.2012 01:26