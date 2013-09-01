Birleşmiş Siviller BM'yi protesto edecek

ANKARA



Birleşmiş Siviller Platformu (United Civilians) üyeleri, Birleşmiş Milletleri (BM), Suriye'deki kimyasal silah saldırısına ilişkin tutumları nedeniyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde tüm temsilcilikleri önünde protesto edecek.



Merkezi Ankara'da bulunan Birleşmiş Siviller Platformu üyeleri, bugün Türkiye saati ile 19.00'da, BM temsilcilikleri önünde toplanacak Suriye'deki katliama sessiz kalan BM ve diğer uluslararası kuruluşları eleştiren bir bildiri okuyacak.



Birleşmiş Siviller Platformu üyeleri, başta Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye ve ABD olmak üzere tüm ülkelerde eş zamanlı başlayacak eylemde, katliam olduğu zaman akıllara ilk gelen BM, AB gibi kurumların genellikle insanların beklentilerini boşa çıkarmalarına tepki gösterilecek.



Çok sayıda sivil toplum örgütünün de destek vereceği eylemde, sadece BM'yi eleştiren pankartlar taşınacak.



Twitter'dan da kampanya yürütülüyor



Platform temsilcileri, Suriye'deki katliama tepki çekmek amacıyla sosyal medyayı da etkin olarak kullanıyor.



Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerinden "United Civilians" adıyla faaliyet gösteren platform, paylaşımlarıyla katiamları kınarken, ortak tepki oluşturmayı da amaçlıyor. Platform Twitter üzerinden "#ArtıkYeter" hashtagi ile gun içerisinde TT oldu.



Kullanıcıların bu hashtag ile yazdığı mesajlardan bazıları ise şöyle:



Dünya uyurken çocuklar ölüyor! #ArtıkYeter



#ArtıkYeter İnsanlık için vahşete bizler de dur diyelim!



#ArtıkYeter Birleşmiş Milletler neden var ?



Birleşmiş Siviller #artıkyeter diyor



Zulme dur diyemeyenlere tepki için #ArtıkYeter diyoruz



Yeni oluşan platformun amacı, insanların en temel hakkı olan yaşam hürriyeti üzerine çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları ses getirecek eylemlerle desteklemek.



Kendilerini vicdana sahip gençler olarak niteleyen platform üyeleri, "Utancın küresel bir gelenek haline geldiği, vicdanın tüketildiği, suskunluğun ve fırsatçılığın bir kez daha bir adım öne çıkıtığı bir dünyadayız. Biz böyle bir dünyaya artık daha fazla katlanmak istemiyoruz" diyerek harekete geçtiklerini bildirdi.













AA