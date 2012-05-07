Birleşmiş Milletler'den İsrail'e uyarı

BEYRUT - Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) yetkilileri, İsrail'in Güney Lübnan'da iki ülke arasındaki sınır bölgesinde dikenli telleri kaldırarak, herhangi bir bariyer koymadan duvar örmesini durdurmasını istedi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın verdiği habere göre, UNIFIL yetkilileri, İsraillilerin Fatima sınır kapısında bulunan bölgede, bariyerleri yaptıktan sonra duvar örmeye kaldıkları yerden devam edebileceklerini söyledi.

Bu arada bölgeye özel barış gücü askerlerinin ulaştığı ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı belirtiliyor. Sınır bölgesinde bulunan Lübnan askerlerinin ise, İsraillilerin sınırı geçerek, kendi topraklarında duvar örmeye devam etmesini engelleyecekleri uyarısı yapıldı.

İsrailli yetkililer, bölgede bulunan yerleşim yerlerini korumak amacıyla kilometrelerce uzunluğunda çok yüksek duvarlar öreceklerini açıklamışlardı.