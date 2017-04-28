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Birleşmiş Milletler'den ABD'deki idamlara tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yıl boyunca fiili olarak idam cezasının uygulanmasının ertelenmesinin ardından son 8 günde 4 kişinin idam edilmesinden derin rahatsızlık duyduk." dedi.

Birleşmiş Milletler'den ABD'deki idamlara tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yıl boyunca fiili olarak idam cezasının uygulanmasının ertelenmesinin ardından son 8 günde 4 kişinin idam edilmesinden derin rahatsızlık duyduk." dedi.

28 Nisan 2017 Cuma 13:55
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Birleşmiş Milletler'den ABD'deki idamlara tepki

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'de 2017 başından itibaren 10 kişinin idam edildiğini ve Arkansas eyaletinde son 8 günde 4 kişinin idam edilmesinden endişe duyulduğunu bildirerek, ülke genelinde idam cezasının kaldırılması çağrısında bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Elizabeth Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yıl boyunca fiili olarak idam cezasının uygulanmasının ertelenmesinin ardından son 8 günde 4 kişinin idam edilmesinden derin rahatsızlık duyduk." dedi.

Throssell, "ABD'de idam cezasının uygulanmasında son yıllarda düşüş var. Ülkede, 2009'da 52 kişi idam edilirken geçen yıl 20 kişi idam edildi. ABD'de bu yıl şimdiye kadar 10 kişi idam edildi." şeklinde konuştu.

ABD'ye idam cezasını kaldırma çağrısında bulunan Throssell, "İnfaz sürecinde kullanılan zehirli iğnelerin kullanım süresinin 30 Nisan'da dolacağı gerekçesiyle idamların hızlandırılması mahkumların idam kararlarına karşı çıkma sürecindeki haklarını ortadan kaldırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMIdamIdamlara TepkiBM İnsan Hakları Yüksek KomiserliğiElizabeth Throssell
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