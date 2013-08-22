Birleşmiş Milletler

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"Acil" çağrısı üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi, yaklaşık 2 saat süreyle iddialar üzerine atılacak adımları görüştü.



Hazırlanan basın açıklaması taslağının bazı ülkelerin itirazı üzerine kabul edilmediği öğrenilen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan BMGK Dönem Başkanı Arjantin'in BM Daimi Temsilcisi Cristina Perceval, Güvenlik Konseyi'nin üyelerin talebi üzerine danışma formatında acil olarak bir araya geldiğini söyledi.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un yardımcısı Jan Eliasson'un üyelere bilgi verdiğini kaydeden Perceval, "Konsey üyelerinin kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin büyük kaygı duyduğunu söyleyebilirim. Suriye'de neler olduğunun netleştirilmesi ve durumun yakından takip edilmesi gerekiyor" dedi.



Kimyasal silah kullanımının kim tarafından ve hangi şartlar altında olursa olsun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği konusunda BMGK üyeleri arasında görüş birliği olduğunu vurgulayan Perceval, "BMGK üyeleri, bölgedeki hasmane tutumun sona erdirilmesi ve ateşkes sağlanması için güçlü çağrı yapmaktadır" diye konuştu.



Genel Sekreter Ban Ki-mun'un, olayın aydınlatılması için detaylı inceleme yapılacağı garantisi verilmesinden de memnuniyet duyulduğunu anlatan Perceval, "BMGK, kurbanlara acil insani yardım ulaştırılması ihtiyacının altının çizdi. Son olarak BMGK kurbanların ailelerine taziyelerini sunar" değerlendirmesinde bulundu.



Suriye hükümetinin izin vermesini umuyoruz



BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson, BMGK toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Konsey üyelerine BM Genel Skereteri Ban Ki-mun adına bilgi verdiğini bildirdi.



Kimyasal silah kullanıldığı iddialarının mümkün olan en kısa sürede incelenmesini istediklerini kaydeden Eliasson, bölgede şiddetin artmasının askeri ve insani sonuçları olacağını belirtti.



Suriye hükümeti ile konuya ilişkin temas halinde olduklarını ve iddialara ilişkin inceleme yapılabilmesini umduklarını ifade eden Eliasson, "Prof. Ake Sellström ve ekibi Şam'da. Suriye'de bulunan BM misyonunun bölgede inceleme yapabilmesi için Suriye hükümetinin izin vermesini umuyoruz. Bunun için karşı tarafın rıza göstermesi gerekiyor" dedi.



Eliasson, bölgedeki güvenlik sorunlarının inceleme heyetinin çalışmasına uygun olmadığını vurgulayarak, incelemenin mümkün olması için bölgede çatışmaların da durması gerektiğini söyledi.



Kimyasal silah kullanımının bölgesel etkilerinin de olacağını dile getiren Eliasson, tüm taraflardan inceleme için heyetle işbirliği yapmasını istedi.





AA