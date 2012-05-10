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Bir ton patlayıcı kullanılmış

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Bir ton patlayıcı kullanılmış

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 55'e yükseldi.

10 Mayıs 2012 Perşembe 17:18
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Bir ton patlayıcı kullanılmış

Suriye'nin başkenti Şam'da bu sabah düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sabah meydana gelen iki intihar eyleminde ölenlerin sayısının 55'e yükseldiği, saldırılarda 370'ten fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı eylemlerde kullanılan patlayıcı miktarının bin 100 kilodan fazla olduğunu kaydetti.
Associated Press muhabiri, sağlık görevlilerinin olay yerinden insan parçaları topladığını belirtirken, patlama bölgesindeki kamyonetlerin ve patlamanın asıl hedefi olduğu tahmin edilen askeri istihbarat binasının ağır hasara uğradığını bildirdi.
Bu arada, Suriye'deki muhalefet, Devlet Başkanı Beşşar Esed rejimini saldırıların arkasında olmakla suçladı. 

Gözlemcilerin başkanı saldırıların düzenlendiği yerde
Suriye'deki BM gözlem heyetinin Başkanı Norveçli General Robert Mood, Şam'da bu sabah bombalı saldırıların düzenlendiği yere gelerek incelemede bulundu.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 09:19
Anahtar Kelimeler:
SuriyeBaşkentŞamPatlayıcı
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