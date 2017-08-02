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"Bir savaş çıkarsa, bu orada olur"

ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Graham, Kuzey Kore ile ilgili "Bir savaş çıkarsa, bu orada olur. Binlerce kişi ölecekse orada ölür. Burada ölmez. (Trump) Bunu yüzüme karşı söyledi." dedi.

"Bir savaş çıkarsa, bu orada olur"

ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Graham, Kuzey Kore ile ilgili "Bir savaş çıkarsa, bu orada olur. Binlerce kişi ölecekse orada ölür. Burada ölmez. (Trump) Bunu yüzüme karşı söyledi." dedi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:02
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"Bir savaş çıkarsa, bu orada olur"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washington yönetiminin, Kuzey Kore'de rejim değişikliği arayışında olmadığını söyledi.

BBC'nin haberine göre, Tillerson, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve füze denemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı, ülkesinin düşman gibi görülmemesi gerektiğini belirterek, "Rejim değişikliği, rejimin çökmesi, yarımadanın hızla yeniden birleşmeye gitmesi ve askerlerimizi 38. paralelin kuzeyine göndermek için bir bahane arayışında değiliz." dedi.

Tillerson, Kuzey Kore'ye hitaben "Sizin düşmanınız değiliz, size tehdit değiliz ancak siz bize karşı kabul edilemez bir tehdit oluşturuyorsunuz ve buna yanıt vermek zorundayız." derken, Çin'in Kuzey Kore ile Pyonyang yönetimini hiç kimsenin yapamayacağı biçimde etkileyecek özel ve eşsiz bir ilişkiye sahip olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.

Graham'dan savaş uyarısı  

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise NBC'nin Today programında yayınlanan söyleşisinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Kuzey Kore'nin füze programını sürdürmesi halinde savaş çıkacağını söylediğini aktardı.

Graham, "Bir savaş çıkarsa, bu orada olur. Binlerce kişi ölecekse orada ölür. Burada ölmez. (Trump) Bunu yüzüme karşı söyledi." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Rex TillersonWashingtonKuzey Kore
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