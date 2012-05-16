Bir milyon Suriyeli Esed'in insafına kaldı

BM ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan'ın Şam hükümetinden, 1 milyon Suriyelinin ihtiyaç duyduğu insani yardım dağıtımlarının genişletilmesi için BM'nin şartlarını kabul etmesini istediği bildirildi.



BM sözcüsü Martin Nesirky, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortak temsilci Annan'ın insanı yardıma ihtiyaç duyan 1 milyon Suriyelinin durumundan büyük kaygı duyduğunu söyleyerek, temsilcinin Suriye hükümetinden daha fazla ertelemeksizin insani yardımın artırılmasıyla ilgili koşulları kabul etmesini şiddetle istediğini ifade etti.

Suriye'de Beşşar Esed yönetimine yönelik 14 aylık ayaklanmada sayıları 1 milyon hatta bir milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen Suriyelilerden bazılarının BM'nin yardımına ihtiyaç duyduğu bildiriliyor.