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Bir evde 3 bin akrep ele geçirildi

İran Meşhed'de bulunan bir evde yaklaşık 3 bin akrep ele geçirildiği bildirildi.

Bir evde 3 bin akrep ele geçirildi

İran Meşhed'de bulunan bir evde yaklaşık 3 bin akrep ele geçirildiği bildirildi.

02 Eylül 2018 Pazar 16:57
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Bir evde 3 bin akrep ele geçirildi

İran'ın Meşhed kentindeki bir evde yaklaşık 3 bin akrep ele geçirildi.

Horasan Rezevi eyaleti Çevre Koruma Müdürü Ebulfazl Şabani, Meşhed kentinde yasa dışı akrep yetiştiriciliği yapıldığı gerekçesiyle bir eve baskın düzenlendiğini söyledi.

Mehr haber ajansına göre Şabani, baskının ardından evde 3 bin akrebin ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonun bir hafta süren takibin ardından gerçekleştiğini ifade eden Şabani, çevre koruma memurlarının emniyet güçleri eşliğinde baskın düzenlediği evde akrep yetiştiren kişinin, ilgili makamlardan kanuni izinleri almadığını vurguladı.

Bir gram akrep zehri 8 ila 10 bin dolar arasında satılıyor

Şabani, meskun mahalde akrep yetiştiriciliğinin tehlike arz ettiğini sözlerine ekledi.

Aynı kentte geçen ay bir eve düzenlenen baskında da 12 bin akrep ele geçirildiği belirtilen haberde, bir gram akrep zehrinin 8 ila 10 bin dolar arasında alıcı bulduğu kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranMeşhed
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