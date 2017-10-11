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Binlerce Arakanlı Müslüman 'tarafsız bölgede' bekliyor

Myanmar'daki şiddetten kaçan yaklaşık 6 bin 300 Arakanlı Müslüman, Bangladeş sınırındaki tarafsız bölgede bekliyor.

Binlerce Arakanlı Müslüman 'tarafsız bölgede' bekliyor

Myanmar'daki şiddetten kaçan yaklaşık 6 bin 300 Arakanlı Müslüman, Bangladeş sınırındaki tarafsız bölgede bekliyor.

11 Ekim 2017 Çarşamba 14:18
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Binlerce Arakanlı Müslüman 'tarafsız bölgede' bekliyor

ANKARA

Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin Arakan'da 25 Ağustos'tan bu yana sürdürdükleri saldırılardan kaçan yaklaşık 6 bin 300 Arakanlı Müslümanın günlerdir Bangladeş sınırındaki tarafsız bölgede beklediği açıklandı.

Bangladeş'te yayın yapan "The Dailystar" gazetesinin haberine göre, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 6 bin 300 Arakanlı Müslüman, 27 Ağustos'tan bu yana Bangladeş sınırındaki tarafsız bölge Naikhyangchhari'de bekliyor.

Ordu ve fanatik Budistlerin saldırısı altındaki Maungdaw kentindeki çeşitli köylerden kaçarak Naikhyangchhari'ye gelen Arakanlı Müslümanların tıbbi ve insani ihtiyaçlarının bir kısmı Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) tarafından karşılanıyor.

Buradaki Arakanlı Müslümanların ihtiyaçlarını alması için Tambru Bazar kentine gitmelerine izin veriliyor ancak alışverişten sonra bölgeye dönmeleri gerekiyor.

Maungdaw'ın Panirchara bölgesinden gelen Kabir Ahmed, "Buraya sonsuza kadar kalmak için gelmedik. Myanmar hükümeti bize vatandaşlık statüsü verirse topraklarımıza döneceğiz." diye konuştu.

"Myanmar hükümeti Bangladeş sınırına mayın döşedi"
Arakanlı Müslümanlar, Myanmar hükümetinin Bangladeş sınırına mayın döşediğini ve çok sayıda kişinin bu mayınlara basarak uzuvlarını kaybettiğini aktardı.

Eylül ayının başında sınırı geçerken mayına basan ve bacaklarını kaybeden 45 yaşındaki Sabikunnahar'ın komşusu Arif Ahmet yaşananları şöyle anlattı:

"Sınır bölgesinde mayın olduğunun farkında değildi. Bangladeş'in Chittagong kentindeki hastanede bir ay tedavi gördü. Birkaç gün önce tarafsız bölgeye geldi."

Nurul Amin de ailesinden 5 kişi ile 27 Ağustos'ta Naikhyangchhari'ye ulaştıklarını kaydetti.

Amin, "Artık tarafsız bölgede kalmak istemiyoruz. (Cox Bazar'daki) kamplara gitmek istiyoruz. Myanmar ordusu sınır bölgesine mayın döşüyor. Sınırı geçerken mayına basan 10 yaşındaki oğlum ağır yaralandı. Hala iyileşemedi." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArakanMüslümanTarafsız Bölgeönce Vatan
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