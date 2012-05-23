Bin Ladin'i yakalatan doktora 33 yıl hapis

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El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in izinin sürülmesinde ABD'ye yardım eden Pakistanlı doktora, vatan hainliği suçundan 33 yıl hapis cezası verildi.

Pakistanlı doktor Şakil Afridi'nin tutuklandığı ve yargılandığı Hayber aşiret bölgesinde görevli hükümet yetkilisi Nasır Han, doktorun vatan hainliği suçundan 33 yıl hapis, ayrıca 3500 dolar para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Han, Afridi'nin para cezasını ödeyememesi durumunda 3,5 yıl daha hapis cezası çekeceğini kaydetti.

Bir diğer yetkili İkbal Han da Afridi'nin kararı temyize götürme hakkı bulunduğunu bildirdi.