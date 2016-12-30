Rafed, kentten ayrılan sivillerin Irak Göç Bakanlığı ve ordu güçlerinin koordinasyonuyla sığınmacı kamplarına taşındığını ifade etti.
Irak Göç Bakanlığından önceki gün yapılan açıklamada Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana evlerini terk ederek kamplara yerleştirilen sivillerin sayısının 137 bine ulaştığı kaydedilmişti.
'ARAP BAHARI SONRASI ORTADOĞU'NUN ŞEKİLLENMESİ'
İngiltere'den Kerry'ye eleştiri
Putin'e ABD'li 35 diplomatın sınır dışı...
Bin 500 sivil daha Musul'u terk etti
Avustralya'da yılbaşı gecesi terör saldırısı...
"Rusya'ya tepkimiz devam edecek"
Duterte'den 'Suç işleyenleri helikopterden...
Suriye'de ateşkes bu gece başlıyor
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!