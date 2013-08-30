Bilteci'ye hapis cezası

KAHİRE



Mısır başsavcılığı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Bilteci hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla 15 gün ihtiyati hapis kararı verdi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilteci Güney Giza başsavcılığı tarafından Kahirenin güneyindeki Limyan Tura cezaevinde 6 saat sorgulandı. Sorgulamayı yapanlar Bilteci'nin, Beyn es-Serayat bölgesindeki çatışmada, darbe karşıtlarını vatandaşlara karşı şiddet ve silah kullanmaları için kışkırtanlardan biri olduğunun anlaşıldığını ileri sürdü.



Bilteci'nin, kendisine sorgulama esnasında yöneltilen suçlamaların tamamını reddettiği, Beyn es-Serayat'ta meydana gelen şiddet olayları ile ilgili hiç bir bilgisinin olmadığını ve kendisinin orada bulunmadığını söylediği belirtildi.



Dün İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Bilteci'yi, Kahire'nin batısında bulunan Giza bölgesindeki bir eve düzenledikleri baskında gözaltına aldıkları belirtilmişti.





AA