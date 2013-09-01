Bilteci'nin avukatından

KAHİRE



Mısır'da tutuklanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed Bilteci'nin avukatlarından Seyid Nasır, müvekkilinin hapishanede hakaret ve şiddete maruz kaldığını iddia etti.



AA muhabirine açıklama yapan Nasır, güvenlik güçlerinin müvekkiline fiziksel saldırıda bulunduğunu belirterek, "Bilteci hapishaneye girer girmez, bir polis memuru yüzüne tokat attı ve hakaret etti" dedi.



Müvekkilinin sorguda kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayı reddettiğini aktaran Nasır, "Kendisi, yargı makamını tanımadığını çünkü onun askeri darbenin ürünü olduğunu söylüyor" diye konuştu.



Bilteci hakkındaki suçlamaların, "siyasi amaçlı" olduğunu savunan Nasır, "Müvekkilim, çok küçük bir hücrede, günde bir öğün yemekle tecrit altında tutuluyor. Uzun süredir verdiğimiz mücadeleyle, yetkililerin kendisine bir Kur'an-ı Kerim ve bazı kıyafetler vermesini sağladık" ifadelerini kullandı.



Mısır İçişleri Bakanlığı: Bedii'nin sağlık durumu iyi



Öte yandan Mısır İçişleri Bakanlığı, Tura Cezaevinde tutuklu bulunan İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, kalp krizi nedeniyle vefat ettiği yönünde yerel ve ulusal basında çıkan haberleri yalanladı.



Bedii'nin avukatları ve Tura Hapishanesi güvenlik kaynakları da söz konusu haberi yalanlayarak, bu sabah yorgunluğa bağlı olarak rahatsızlanan İhvan liderine gerekli tedavinin yapıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.



Bedii'nin yarın soruşturma sürecinin devamı için savcılıkla olan görüşmesinin planlandığı gibi gerçekleşeceği aktarıldı.





AA