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Bilteci'den kızı Esma'ya veda mektubu

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Bilteci, Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda keskin nişancılar tarafından öldürülen 17 yaşındaki kızı Esma'ya veda mektubu yazdı.

Bilteci'den kızı Esma'ya veda mektubu

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Bilteci, Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda keskin nişancılar tarafından öldürülen 17 yaşındaki kızı Esma'ya veda mektubu yazdı.

20 Ağustos 2013 Salı 08:31
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Bilteci'den kızı Esma'ya veda mektubu
KAHİRE

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Bilteci, Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde keskin nişancıların kurşunu ile hayatını kaybeden kızı Esma'ya hitaben mektup yayımladı.

Bilteci'nin sosyal paylaşım hesabında yayımladığı kızı Esma'ya olan duygularını anlatan mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili kızım ve değerli öğretmenim...

Sana elveda demiyorum bilakis yarın görüşmek üzere. Başı dik tuğyana isyan ederek yaşadın. Tüm engelleri redderek hürriyete sınırsızca aşık oldun. Bu ümmet, uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordun. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadın. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığın dinmedi.

Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim, mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatul Adeviyye'de son kez bir araya geldiğimizde, "Sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın" diyerek bana olan sitemini dile getirmiştin. Ben de sana, "Bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum" demiştim.

Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana, "Bu gece senin düğün gecen mi" diye sordum. Sen de "Düğünüm akşam vakitlerinde değil öğlen olacak" demiştin. Çarşamba günü, öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında, senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin, bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi.

Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan, ölümden veya karanlık hücerelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı (devrimin hedeflerine ulaşması) sürdürebilmekti.

 Zalimlere karşı başın dik (göğsünü gere gere) direnirken gaddar kurşunlar  göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki, sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin, Allah da sana verdiği söze... Öyle ki, şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti.

Son olarak, sevgili kızım ve değerli öğretmenim...

Sana elveda demiyorum bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız, yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, O'nun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere, birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma..."

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 08:32
Anahtar Kelimeler:
Bilteciden Veda Mektubu
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