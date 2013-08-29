Bilteci'den halka

KAHİRE



Mısır'da, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Bilteci, halka sabırlı olmaları ve ümitsizliğe düşmemeleri çağrısında bulundu.



El-Cezire televizyonunda yayınlanan video görüntüsünde darbe karşıtlarına seslenen Bilteci, şunları söyledi:



"Kendime ve sizlere, ümitsizliğin; emin olan kişilerin ahlakı olmadığını, tam tersine Allah'ın vadettiği zaferin ve yardımın ahiretten önce dünyada gerçekleşeceğine inanmak olduğunu hatırlatıyorum. Davamız haklı bir davadır. Ne dışarıdan ne de içeriden kimsenin vesayetinin olmadığı bir hayat arzuluyoruz. Biz herhangi bir şahıs için değil ümmet için fedakarlık yapıyoruz."



Başta Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi olmak üzere darbe karşıtı grupların 30 Ağustos'ta gösteri çağrısında bulunmasının öncesinde halka, sabırlı olmaları ve ümitsizliğe düşmemeleri yönünde çağrıda bulunan Bilteci, şöyle devam etti:



"Sizlere ve Mısır'da ve tüm dünyada hak ve adalet için çalışan herkese davamızı kazanacağımızı müjdeleyen birçok göstergenin olduğunu müjdeliyorum. Salih adam Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi bir yıl boyunca karalamaya ve insanları ondan ikrah ettirmeye ve düzenini bozmak için kriz çıkarmaya çalıştılar ama Allah onların isteklerinin dışında başka bir şey istedi."



Bilteci, tüm dünyadaki insanların, ramazanda ve diğer zamanlarda nasıl "Mursi" diye slogan attığını gördüklerini ve dağıtmak istedikleri Rabiatul Adeviyye Meydanı'nın yerine her yerin Rabiatul Adeviyye olduğunu hatırlatarak, Rabiatul Adeviyye'nin barışçıl direniş, insan onuru ve dik duruşun sembolü haline geldiğini ve 14 Ağustos'un, zulüm ve karalamaya karşı şahitlik yapan tarih olduğunu kaydetti.



Kızının öldürülmesi olayına da değinen Bilteci, "Allah, sesini kesmek için kurşunla öldürmek istedikleri o çiçek Esma'nın isminin ve resimlerinin tüm dünyada yüceltilmesini istedi. Herkes onu rahmetle anıyor, resimlerini Türkiye'de, Kabe'de ve Medine'de yükseklerde taşıyorlar. Bu da sadece Allah'ın istediğinin olacağını müjdeliyor" değerlendirmesinde bulundu.



Bilteci, İsrail'deki İslami Hareket Başkanı Raid Salah ile Birleşik Arap Emirlikleri alimlerinden Tarık Süveydan'a da kızının vefatının ardından yazdıkları yazılarından dolayı teşekkür etti.





AA