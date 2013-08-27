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Bilteci: "Silah bulundursaydık önce evlatlarımızı korurduk"

İhvan liderlerinden Bilteci, "Rabiatul Adeviyye'de silah bulundursaydık ilk önce evlatlarımızı korumak için kullanırdık. Darbe yönetimi İhvan'ın terörist faaliyetlerde bulunduğuna dair bir delil dahi getiremedi" dedi.

Bilteci: "Silah bulundursaydık önce evlatlarımızı korurduk"

İhvan liderlerinden Bilteci, "Rabiatul Adeviyye'de silah bulundursaydık ilk önce evlatlarımızı korumak için kullanırdık. Darbe yönetimi İhvan'ın terörist faaliyetlerde bulunduğuna dair bir delil dahi getiremedi" dedi.

27 Ağustos 2013 Salı 08:09
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Bilteci:
KAHİRE

Mısır'da darbe yönetimi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkartılan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed el-Bilteci, İhvan üyelerine karşı yürütülen katliam ve tutuklama olaylarına ilişkin özel bir televizyon kanalına açıklama yaptı.

Bilteci, şunları söyledi:

"Darbeciler halkı saptırmak ve dışarıda darbeyi haklı göstermek için 'teröre karşı savaş' terimini ön plana çıkarıyorlar. Ordu tutuklu İhvan liderlerinin öldürülmesi olayını örtbas etmek için 25 askerin öldürülmesi olayını tezgahladı. Darbe yönetimi İhvan'ın terörist faaliyetlerde bulunduğuna dair bir delil dahi getiremedi. Rabiatul Adeviyye'de silah bulundursaydık ilk önce evlatlarımızı korumak için kullanırdık. İhvan'ın milisleri vardı da neden kendi liderlerini korumak için kullanmadı. İhvan eğer bir terör örgütüyse geçici hükümetin Başbakanı Hazim el-Biblavi bizimle hükümet kurmak için nasıl diyaloğa geçiyor."

 Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda darbe karşıtı gösterilere katıldığı esnada keskin nişancılar tarafından vurularak hayatını kaybeden Esma el-Bilteci, İhvan liderlerinden Muhammed el-Bilteci'nin kızıydı.

Abdürrahman eş-Şorbaci'nin Sina'daki evine baskın

Bu arada, İhvan liderlerinden Abdürrahman eş-Şorbaci'nin Sina'daki evine Mısır polisinin baskın düzenlediği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Kuzey Sina'nın merkez kenti El-Ariş'teki evine güvenlik güçlerinin baskın düzenlediği sırada Şorbaci ve ailesinin binada bulunmadığı kaydedildi.

Mısır Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan onlarca İhvan liderinin, "Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında 14 ve 16 Ağustos’taki katliamların yanı sıra halkı devlete karşı tahrik etmek, insanların ve güvenlik güçlerinin ölümlerine neden olamak, Süveyş’te 3 kilisenin yakılması, bazı binaların ateşe verilmesi, ülkede kaos oluşturmak, yol kesmek, orduya ait 5 zırhlı aracın yakılması" gibi suçları işledikleri iddiasıyla 3 Eylül'de hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 08:10
Anahtar Kelimeler:
Bilteci
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