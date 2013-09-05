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Bilteci, kızı Esma için araştırma istedi

İhvan liderlerinden Bilteci, savcılıktan, Rabiatul Adeviye meydanında güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtması esnasında kızı Esma'nın öldürülmesinin araştırılmasını istedi.

Bilteci, kızı Esma için araştırma istedi

İhvan liderlerinden Bilteci, savcılıktan, Rabiatul Adeviye meydanında güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtması esnasında kızı Esma'nın öldürülmesinin araştırılmasını istedi.

05 Eylül 2013 Perşembe 08:54
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Bilteci, kızı Esma için araştırma istedi
KAHİRE

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı liderlerinden Muhammed el-Bilteci, savcılıktan, 14 Ağustos'ta Rabiatul Adeviye meydanında güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtması esnasında kızı Esma'nın öldürülmesinin araştırılmasını talep etti.

Bilteci'nin avukatlarından Hasan Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilteci'nin dün Kahire'nin doğusundaki Medinetu'n-Nasr (Nasr City) savcılığında sorgulanmasından önce savcılıktan, kızı Esma'nın öldürülmesi olayının ve kendisinin gözaltına alındıktan sonra saldırıya maruz kalmasının araştırılmasını şart koştuğunu belirtti.

Kerim, Bilteci'nin, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi, geçici Başbakan Hazim el-Beblavi ve İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim'i, kızını öldürmekle suçladığını ve savcılığın da suçlamayı araştırma sözü verdiğini dile getirdi.

Savcılığın, Bilteci'yi Rabiatul Adeviye meydanında 4 göstericiye işkence yapma ve öldürme suçlamalarıyla sorguladığını ifade eden Kerim, Bilteci'nin suçlamaları reddettiğine, gösterilerin barışçıl olduğunu ve hiç bir kimseye işkence yapılmadığını vurguladığına işaret etti.

Kerim, savcılık tarafından vatandaşlara işkence yapmakla suçlandığı olay sırasında Bilteci'nin Rabiatul Adeviye meydanında olmadığının anlaşıldığını söyledi.

Kerim, Bilteci'nin yanı sıra 20'den fazla Müslüman Kardeşler yöneticisinin çok kötü şartlarda tek kişilik hücrelerde tutulduklarını ve insanlık dışı muameleye maruz kaldıklarını ileri sürdü.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 08:56
Anahtar Kelimeler:
Bilteci
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