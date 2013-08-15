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Biltaci bilmecesi sürüyor

İçişleri Bakanlığı Biltaci ve Eryan'ın gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

Biltaci bilmecesi sürüyor

İçişleri Bakanlığı Biltaci ve Eryan'ın gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

15 Ağustos 2013 Perşembe 09:39
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Biltaci bilmecesi sürüyor

Mısır İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin Rabiatul Adaviyye Meydanı'na yaptığı müdahale sırasında, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile Hürriyet ve Adalet Partisi yöneticileri Muhammed Biltaci ile İsam el-Eryan'ın gözaltına alındığı iddialarını yalanladı.
İçişleri Bakanlığı, Mısır devlet televizyonu ERTU'ya gönderdiği yazılı açıklamada, Biltaci ve Eryan'ın gözaltına alınmadığını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, Biltaci ve Eryan ile din adamı Saffet Hicazi haklarında savcılık tarafından tutuklanma kararı bulunduğu da hatırlatıldı.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 09:40
Anahtar Kelimeler:
Muhammed BiltaciBiltaci Tutuklandı Mı?Mısır IçişleriMısır Iç KarışıklıkMısır Darbe
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