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Biden, Şam'daki kimyasal silah saldırısını yorumladı

Saldırıdan Suriye rejiminin sorumlu olduğuna şüphe yok

Biden, Şam'daki kimyasal silah saldırısını yorumladı

Saldırıdan Suriye rejiminin sorumlu olduğuna şüphe yok

28 Ağustos 2013 Çarşamba 10:36
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Biden, Şam'daki kimyasal silah saldırısını yorumladı

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 21 Ağustos'ta Suriye'de düzenlenen ve yaklaşık bin 300 kişinin ölümüne neden olan kimyasal saldırıdan Devlet Başkanı Beşşar Esed hükümetinin sorumlu olduğuna şüphe bulunmadığını, olası bir askeri müdahale için diğer ülkelerin liderleri ile görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.
Suriye'de temel uluslararası ilkelerin ihlal edildiğine işaret eden Biden, Houston kentinde emekli asker ve gazilere hitaben yaptığı konuşmasında, "Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu masum insanlar, Suriye'de kimyasal silahların kurbanı oldu. Bu çirkin saldırıdan Suriye rejiminin sorumlu olduğuna şüphe yoktur" dedi.
Şimdiye kadar saldırıdan Suriye hükümetini sorumlu tutan en üst düzey Amerikalı yetkili olan Biden, Başkan Barack Obama'nın savunmasız insanlara karşı kimyasal silah kullananların hesap vermesi gerektiğine inandığını belirtti.
ABD'nin önümüzdeki günlerde Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili bir istihbarat raporu yayımlaması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 28.08.2013 10:37
Anahtar Kelimeler:
BidenŞamdaki Kimyasal SaldırıAbd Woe Biden
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