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Beyrut'ta şiddetli patlama: 21 ölü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 21 kişi öldü.

Beyrut'ta şiddetli patlama: 21 ölü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 21 kişi öldü.

16 Ağustos 2013 Cuma 07:59
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Beyrut'ta şiddetli patlama: 21 ölü
BEYRUT

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, en az 200 kişi yaralandı. 

AA muhabirine açıklama yapan Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyölerindeki Ruveys yolu üzerinde bomba yüklü aracın patlatıldığını belirtti.

Patlama nedeniyle çevre binalarda yaşayanların evlerinde mahsur kaldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'dan kınama

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, bir aracın infilakı sonucu meydana gelen saldırıyı kınayarak, "Patlamanın, terörist grupların ve İsrail'in saldırı üslubundan izler taşıdığı"nı savundu.

Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da birçok kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, bu menfur terör saldırısının faillerinin bir an önce tespit edilerek adalet önüne çıkarılmasını temenni etmektedir. Bölgemizin içinden geçmekte olduğu bu hassas dönemde, Lübnan’ın güvenlik ve istikrarını hedef alan bu menfur eylem karşısında Lübnan halkının tahriklere kapılmadan, sağduyu ile hareket edeceğine ve toplumsal uyumun bozulmasına izin vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Türkiye, Lübnan halkı ile dayanışma içerisinde desteğini sürdürmeye devam edecektir."

Ulusal yas ilan edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için ülkede ulusal yas ilan edildi.

Ülkede bugün yas ilan eden Başbakan Necib Mikati, Yüksek Savunma Konseyi'ni patlamayla ilgili gelişmeleri görüşmek için toplantı yapmaya çağırdı.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 08:00
Anahtar Kelimeler:
Beyrutta Patlama
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