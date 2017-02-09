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Beyonce'a 20 milyon dolarlık dava

Şarkıcı Beyonce'a, son klibinde sesini kullandığı New Orleanslı YouTube yıldızı Anthony Barre'nin yasal varisleri 20 milyon dolarlık dava açtı.

Beyonce'a 20 milyon dolarlık dava

Şarkıcı Beyonce'a, son klibinde sesini kullandığı New Orleanslı YouTube yıldızı Anthony Barre'nin yasal varisleri 20 milyon dolarlık dava açtı.

09 Şubat 2017 Perşembe 16:30
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Beyonce'a 20 milyon dolarlık dava

Amerikalı şarkıcı Beyonce'a, son klibinde sesini kullandığı New Orleanslı YouTube yıldızı Anthony Barre'nin yasal varislerinin 20 milyon dolarlık dava açtığı bildirildi.

Messy Mya adıyla tanınan ve 2010'da yaşadığı mahallede vurularak öldürülen Anthony Barre'nin yasal varisleri şarkıcıya, Barre'nin sesini "Formation" şarkısının girişinde izinsiz kullandığı gerekçesiyle 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

New Orleans mahkemesinde açılan davada, Beyonce dışında söz konusu şarkının klip yönetmeni, birkaç söz yazarı ve Warner Music Group'a (WMG) ait şirketlerin de adı geçerken, konuya ilişkin Beyonce ve WMG'den henüz açıklama yapılmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beyonce
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