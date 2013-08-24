Beyaz Saray'dan Obama'nın Suriye ile ilgili sözlerine açıklık

NEW YORK



Bu soruna müdahil olmak için aktif bir adım atıp atılmayacağı konusunda gelen bir soru üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, ''Başkan Obama'nın onayladığı konu, Suriye'de aynı alanda, toplu sivil ölümlerin olduğu yönündeki raporlardır. Bazı deliller kimyasal silahların kullanılmış olabileceğini ortaya koyuyor. Başkan, röportajında bu durumu büyük endişe verici bir olay olarak tanımlamıştır'' diye konuştu.



''Başkanımız, kitle imha silahlarının yayılmamasını güvence altına alma, ilgimiz ve bölgedeki müttefiklerimizi koruma ihtiyacımız açısından bu konunun dikkate değer olduğuna inanmaktadır'' sözlerine yer veren sözcü, bu konunun ayrıca uluslararası toplumun da dikkatini gerektiren bir durum olduğunu, bunun için geçen gün, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ABD'nin küresel müttefikleri ile iletişime geçtiğinin altını çizdi.



ABD'nin Suriye konusunda izleyeceği yolun ne şekilde devam edeceği sorusuna cevap veren Earnest, ''Müttefiklere sağladığımız yardım yukarıya doğru bir ivme takip ediyor. Uzun bir zamandır Suriye konusunda bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledik. Aynı zamanda Başkan, mevcut durumda askeri bir müdahalenin Amerikan çıkarları adına en iyi yol olarak öngörmediğini açıkça ifade etmiştir'' dedi.



Beyaz Saray Sözcüsü, en nihayetinde, ABD Başkanı'nın düzgün bir hareket rotası belirlemede kriterinin ülkenin milli çıkarlarını korumak olacağını ve askeri bir müdahalenin şu an ABD çıkarları için en iyi seçeneği oluşturmadığını belirtti.



''Fakat, kitle imha silahlarının kullanıldığı yönünde bir kanıt oluşursa, bu durumun milli güvenlik hesaplamalarımızda şiddetli bir etkisi olacaktır'' diyen Earnest, Obama'nın bu sabahki konuşmasında karar için kısa bir zamandan bahsetmesi konusundaki soruya ise net bir cevap vermezken, bu tanımın yapılmasında olay yerinden ulaşan görüntü ve resimler aracılığıyla toplu ölüme yol açan özel bir durumun görülmesinin etkili olduğuna değindi.



Earnest, Suriye'deki mevcut durum ile ilgili şunları kaydetti:



''Mağdurların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu gözleniyor. BM raporlarında da bu durum yer alıyor. Raporlarda, bir milyon çocuğun ülkesinden kaçmaya mecbur edildiği belirtiliyor. Diğer 2 milyon ise ülke içinde yerinden olmuş durumda. Çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Buna ek olarak, kitlesel imha silahlarının kullanılmış olma ihtimali Başkana büyük bir endişe veriyor.''





AA