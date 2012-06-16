Beyaz Saray’da görülmemiş tartışma

WASHINGTON - Bir gazetecinin, ABD Başkanı Obama'nın açıklamasının ortasında sözünü keserek soru sorması ülkede tartışma yarattı. Gazeteci, “Tartışmak istemiyorum” diyen Obama’nın arkasından da bağırdı.

ABD'de, Washington yönetiminin basın açıklaması teamüllerine pek uymayan bir olay Beyaz Saray'da yaşandı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Rose Garden'da yeni göçmenlik politikasını açıkladığı toplantı sırasında, Daily Caller adlı muhafazakar bir web sitesinin muhabiri Neil Munro, Obama'nın sözünü keserek, yüksek sesle, ''Niçin Amerikalı işçiler karşısında yabancıları kayırıyorsunuz?'' diye sordu.

Munro'nun bu beklenmedik çıkışına sinirlendiği gözlenen Obama, muhabiri ''Şimdi soru sorma zamanı değil'' diyerek uyardı. Ancak Munro, bu uyarıya rağmen, ''Hayır, soru almak zorundasınız'' diye bağırınca, Obama, ''Benim konuşmam devam ederken olmaz'' dedi.

Konuşmasını tamamlayan Obama, ''Sizin sorunuza gelince, gelecek sefer soru sormadan önce sözlerimi tamamlamama izin vermenizi tercih ederim, Amerikan halkı için yapılması gereken doğru şey bu'' derken, Munro'nun tekrar araya girmesi üzerine sert bir tonla ''Tartışmak istemiyorum, sorunuza yanıt veriyorum'' dedi.

Muhabir Munro, Obama sözlerini bitirip Rose Garden'dan ayrılırken de arkasından, ''Yabancıları işe alırken, işsiz olan Amerikalı işçiler ne olacak?'' diye bağırarak soru sormaya devam etti.

Beyaz Saray teamüllerine göre, ABD Başkanları, önemli açıklamalarını Rose Garden'dan yaparak halka duyuruyor. Bu duyuların bazılarında konuşmasını bitiren başkan, soru almadan ayrılabiliyor ama 'Birkaç soru alabilirim'' derse, gazeteciler ondan sonra soru sormaya başlıyor.

Dolayısıyla, Obama konuşurken gazetecinin araya girmesi, soru sorma üslubu ve ses tonu, Amerikan medyası ve sosyal paylaşım sitelerinde tartışma yarattı.

Munro, Daily Caller sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Obama'nın sözünü kesmek gibi niyetinin olmadığını, Başkan'ın sözlerini tamamladığını sandığını belirtti.

Munro, Amerikan CNN televizyonuna verdiği demeçte ise, Beyaz Saray muhabirlerini kastederek, ''Sizin hiçbirinizin sormadığı soruları sormak zorundayım'' dedi. Munro'nun editörü de muhabirinin arkasında durarak, ''Munro'dan gurur duyuyoruz'' ifadesini kullandı.

Ancak, bazı medya kuruluşlarında çıkan yorumlarda, Munro'nun bu davranışı ''saygısızlık'' olarak nitelendirdi.

Obama ve ailesine, daha önce de ''saygısızlık'' olarak nitelendirilen davranışlar sergilenmişti. Örneğin, 2009 yılında Cumhuriyetçi Parti Güney Carolina milletvekili Joe Wilson, ''Birliğin Durumu'' konuşması yaparken Obama'ya ''yalancı'' diye bağırmış, daha sonra da özür dilemişti.

Arizona Valisi Jan Brewer, Phonix havaalanına iniş yapan Obama'ya parmağını sallamış, Cumhuriyetçi Parti Wisconsin milletvekili Jim Sensenbrenner Michelle Obama için ''koca kalçalı'' ifadesini kullanmıştı.

Obama ve ailesine yönelik bu davranışlar, ''ırkçılık'' yapıldığı eleştirilerine neden olmuştu.









Son Güncelleme: 16.06.2012 01:38