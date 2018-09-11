Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91758
ALTIN
248.075
DOLAR
6.4338
STERLİN
8.4254
EURO
7.4879
'Nuruosmaniye'
'Nuruosmaniye'
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Hiddink'in yeni adresi Çin
Hiddink'in yeni adresi Çin
Pul biberin lezzet sırları
Pul biberin lezzet sırları
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı

Beyaz Saray yeni Trump-Kim zirvesi için çalışıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında ikinci bir zirvenin düzenlenmesi planı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Beyaz Saray yeni Trump-Kim zirvesi için çalışıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında ikinci bir zirvenin düzenlenmesi planı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

11 Eylül 2018 Salı 10:52
0 Okunma
Beyaz Saray yeni Trump-Kim zirvesi için çalışıyor

WASHINGTON

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta gazetecilere açıkladığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beklediği mektubu aldığını, mektubun "çok sıcak ve olumlu" olduğunu belirtti. 

Kim'in kamuoyuna duyurulması konusunda hemfikir olmaması halinde Beyaz Saray'ın mektubun ayrıntılarını paylaşmayacağını vurgulayan Sanders, "Mektubun öncelikli amacı, halihazırda koordine etme sürecinde olduğumuz, Başkan'la bir diğer görüşme takvimi talebinde bulunmak." ifadesini kullandı.

Sanders, Kuzey Kore'de geçen hafta sonu düzenlenen Cumhuriyetin Kuruluşu Günü kutlamalarına da değinerek daha çok sivillere ve ekonomik kalkınmaya vurgu yapılan kutlamaların, "iyi niyet göstergesi" olduğunu kaydetti. Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik politikalarında "muazzam bir başarı" elde ettiğini, mektubun ilişkilerin geliştiğini ortaya koyan başka bir kanıt" olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore'de geçmiş yıllarda Cumhuriyetin Kuruluşu Günü kutlamalarında ağır silahlar ve askeri güç sergileniyordu. Bu yılki törende birkaç tank dışında yalnızca uygun adım yürüyen askerler yer almış, uzun menzilli füze bataryalarına yer verilmemesi dikkati çekmişti.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik olarak halen sürdüğü kabul ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beyaz SarayTrumpKimZirveYeniönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya’da camiye saldırı
Almanya’da camiye saldırı
Filistinli çocuğun ailesi hayatından endişeli
Filistinli çocuğun ailesi hayatından endişeli
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
NATO'dan Vostok-2018 açıklaması
NATO'dan Vostok-2018 açıklaması
İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "ölüm tehdidine" gözaltı
İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "ölüm tehdidine" gözaltı
Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev kayalar bulundu
Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev kayalar bulundu
Zekat yardımlarıyla sürdürülebilir kalkınma
Zekat yardımlarıyla sürdürülebilir kalkınma
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ