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Beyaz Saray girişinde bombalı araç paniği

ABD'de Beyaz Saray'ın güvenlik noktalarından birine dün gece aracıyla yaklaşan ve araçta bomba olduğunu iddia eden bir şüpheli, Gizli Servis tarafından gözaltına alındı.

Beyaz Saray girişinde bombalı araç paniği

ABD'de Beyaz Saray'ın güvenlik noktalarından birine dün gece aracıyla yaklaşan ve araçta bomba olduğunu iddia eden bir şüpheli, Gizli Servis tarafından gözaltına alındı.

19 Mart 2017 Pazar 19:50
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Beyaz Saray girişinde bombalı araç paniği

WASHINGTON - Amerikan CNN kanalında yer alan ve bölgede görev yapan polislere dayandırılan haberde, olayın gece yarısına doğru meydana geldiği bildirildi.

Aracıyla Beyaz Saray'ın kontrol noktalarından birine yaklaşan bir şüphelinin, kontrol noktasındaki görevlilere aracında bomba olduğunu söylediği kaydedildi. Şüpheliyi hemen gözaltına alan Gizli Servis, bölgeyi trafiğe kapattı ve güvenliği bir üst seviyeye çıkardı.

Araçta bomba olup olmadığı açıklanmadı

Yaklaşık 4 saat süren inceleme sonucunda Gizli Servisin bölgeyi tekrar trafiğe açtığı ve bomba imha ekiplerinin olay yerinden ayrıldığı ifade edildi. Olayın ardından söz konusu araçta bomba olup olmadığı, yetkililer tarafından açıklanmadı.

Olayın yaşandığı saatlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da olması sebebiyle Beyaz Saray'ın büyük oranda boş olduğu kaydedildi.

Hafta içinde de Beyaz Saray'ın çitlerinden atlayarak içeri giren bir şüphelinin yaklaşık 15 dakika boyunca Beyaz Saray'ın sınırları içinde dolaştığı, bu sürenin sonunda yakalandığı bildirilmişti.

AA

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Beyaz SarayBombalı AraçÖnce Vatan GazetesiPanik
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