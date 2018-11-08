Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95493
ALTIN
211.615
DOLAR
5.3740
STERLİN
7.0577
EURO
6.1579
Beyaz Saray CNN muhabirinin basın kartını askıya aldı
Beyaz Saray CNN muhabirinin basın...
Otomobil baz istasyonu direğine çarptı: 1 ölü
Otomobil baz istasyonu direğine çarptı:...
Otoyolda devrilen otomobil alev aldı
Otoyolda devrilen otomobil alev aldı
"Amerikalılar Kaşıkçı'yı asla unutmamalı"
"Amerikalılar Kaşıkçı'yı asla unutmamalı"
OECD'den "antibiyotiklere dirençli bakteri" uyarısı
OECD'den "antibiyotiklere dirençli bakteri" uyarısı

Beyaz Saray CNN muhabirinin basın kartını askıya aldı

Beyaz Saray, basın toplantılarında ABD Başkanı Trump yönetimine karşı yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın basın kartını askıya aldı.

Beyaz Saray CNN muhabirinin basın kartını askıya aldı

Beyaz Saray, basın toplantılarında ABD Başkanı Trump yönetimine karşı yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın basın kartını askıya aldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:08
0 Okunma
Beyaz Saray CNN muhabirinin basın kartını askıya aldı

WASHINGTON

CNN muhabiri Jim Acosta, sosyal medyada kendisine ait Twitter hesabından açıklama yaparak, Beyaz Saray'a alınmadığını duyurdu.

Beyaz Saray'da dün düzenlenen basın toplantısında Acosta ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray'ın bu kararı alması dikkati çekti.

"Beyaz Saray'a girişime izin verilmedi"

Acosta, "Az önce Beyaz Saray'a girişime izin verilmedi. Gizli Servis, saat 20.00'de gerçekleşen televizyon programım için Beyaz Saray'a giremeyeceğim konusunda beni bilgilendirdi." mesajını paylaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise CNN muhabiri hakkında alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

Acosta'nın, Trump'la yaşadığı gerginlik sırasında kendisinden mikrofonu almaya çalışan Beyaz Saray çalışanına dokunduğunu belirten Sanders, "Başkan Trump kendisine yöneltilen sert soruları memnuniyetle karşılar fakat biz sadece işini yapmaya çalışan ve Beyaz Saray'da staj yapan genç bir kadına dokunulmasına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü'nün bu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yapan Acosta ise iddiaları yalanladı.

Basın toplantısında, Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın." demişti.

Trump'ın, kendisi hakkında sık sık eleştirel haberler yapan CNN'i basın toplantılarında özellikle hedef alarak, bu medya kuruluşunun "yalan haber" yaptığını vurgulaması dikkati çekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beyaz SarayCNNMuhabirBasın KartıJim Acosta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Amerikalılar Kaşıkçı'yı asla unutmamalı"
"Amerikalılar Kaşıkçı'yı asla unutmamalı"
Bin Selman'dan Evanjelistlere 'Kaşıkçı kulisi'
Bin Selman'dan Evanjelistlere 'Kaşıkçı kulisi'
Trump'ın talebi üzerine istifa etti
Trump'ın talebi üzerine istifa etti
Hollanda Başbakanı Rutte'den "ayrımcılığa karşı mücadele" çağrısı
Hollanda Başbakanı Rutte'den "ayrımcılığa karşı mücadele" çağrısı
AB'den Türkiye'nin üyelik sürecine destek
AB'den Türkiye'nin üyelik sürecine destek
ABD ara seçimlerinden sonra Trump'ın işi daha zor
ABD ara seçimlerinden sonra Trump'ın işi daha zor
ABD veya İsrail İran'a karşı kanıt sunamadı
ABD veya İsrail İran'a karşı kanıt sunamadı
Hindistan'da Faizabad şehrinin adı değişiyor
Hindistan'da Faizabad şehrinin adı değişiyor
Barselona ve Madrid'de bomba alarmı
Barselona ve Madrid'de bomba alarmı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ