Beşiktaş zirveyi bırakmadı

İSTANBUL



Spor Toto Süper Lig'de oynanan 3. hafta maçında Beşiktaş, Gaziantepspor'u 2-0 yenerek üst üste 3. maçını da kazandı ve liderliğini sürdürdü.



14. dakikada Cenk'in ceza alanı önünden şutunda, kaleci Tolga meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.



26. dakikada Fernandes, rakip ceza alanına hareketlendiği sırada sol çaprazdan ceza alanına giren Almeida'yı gördü. Bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



28. dakikada Beşiktaş öne geçti. Fernandes, bu sefer soldan topla ceza alanına yöneldi. Bu oyuncunun yerden vuruşunda, ceza alanı içinde oluşan karambol sonrası meşin yuvarlağı Almeida önünde buldu. Portekizli oyuncu, yerden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0



33. dakikada Fernandes bu kez sağ kanattan ceza alanına girerken Binya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Karara Gaziantepsporlu futbolcular itiraz ederken, 35. dakikada penaltı atışını kullanan Almeida, kaleci Karcemarskas'ın müdahalesine rağmen topu bir kez daha filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0



Kalan sürede önemli gol pozisyonu yaşanmadı ve Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



52. dakikada Cenk'in sağ çaprazdan sert şutunda top yandan auta gitti.



55. dakikada Fernandes'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



67. dakikada Fernandes'in sol çaprazdan şutunda, top üstten auta gitti.



80. dakikada Sernas'ın pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Muhammet'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.



84. dakikada Gökhan'ın ceza alanı içinde vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. Aynı dakika içinde Fernandes'in soldan kullandığı korner atışında, Gaziantepspor ceza alanı içinde oluşan karambolde topla son olarak Serdar buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı.



88. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa'nın uygun durumda bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



90. dakikada Muhammed Demirci'nin kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yan kale direğine çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.



Beşiktaş, karşılaşmayı ilk yarıda attığı gollerle 2-0 kazanarak 3. haftayı da galibiyetle tamamladı.



''Hak edilen bir galibiyet''



Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Spor Toto Süper Lig'de 2-0 kazandıkları Gaziantepspor maçında tamamıyla hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Bilic, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, gecenin hem Beşiktaş taraftarı için hem de tarafsız futbolseverler için iyi geçtiğini vurgulayarak, "Takım disiplinini bozmadan devam etmemiz önemliydi. Tamamıyla hak edilmiş bir galibiyetti" dedi.



Çok iyi gayret gösterdiklerini ifade eden Hırvat çalıştırıcı, "Taraftarlara teşekkür ediyorum. Harika destek verdiler. Gaziantepspor oynama niyetiyle gelmiş. Oyuna azimli ve baskılı başladık. Birkaç hata yapsak da bu, tempoyu etkilemedi. İki gol gelince bizim kontrolümüzde oyun gitti. İkinci yarıda çok iyi performans sergiledik. Tek sorun üçüncü veya dördüncü golü atamamaktı. 2-0 riskli bir skordu. Gol yeseniz terse dönebilirdi" şeklinde konuştu.



"Sosyalist bir takım yaratıyorum"



Bilic, "Sosyalist biri için takımın oyunu ne kadar toplumsal?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:



"Takım olarak oynuyoruz. Zaten buradaki felsefe, güç halkındır. Oyunculara bunu anlatmaya çalışıyorum. Takımda zenginler ve fakirler yok, sınıflar yok. Sınıfları ortadan kaldırarak, gücü halka vermeye çalışıyoruz. O bakımdan sosyalist bir takım yaratıyorum diyebilirim."









AA