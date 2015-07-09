Berlusconi’ye rüşvetten hapis cezası

ROMA - İtalya’da siyasete atıldığı 1994 yılından 2011 yılına kadar olan dönemde en uzun süre başbakanlık koltuğunda kalan ve adı çok sayıda yolsuzluk davasına karışan Silvio Berlusconi’ye, Napoli’de yargılandığı bir davadan kötü haber geldi.

İtalya’da dönemin başbakanı Romano Prodi liderliğindeki geniş sol koalisyon hükümetinin parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesi için iktidar partilerinden Değerler İtalyası (IDV) Senatörü Sergio De Gregorio’ya 2008 yılının ilk aylarında rüşvet vererek, kendi safına çektiği iddiasıyla yargılanan Berlusconi, suçlu bulundu.

Duruşmada, 3 milyon avro karşılığında taraf değiştiren senatör De Gregorio’nun, rüşvet aldığını kabul etmesi, davanın bu şekilde sonuçlanmasında önemli etken oldu.

Napoli Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakkında savcılığın 5 yıl hapis cezası istediği 78 yaşındaki lider, 3 yıl hapis cezası ve 5 yıl kamu görevlerinden men cezasına çarptırıldı. Berlusconi ile kendisine bu işte yardımcı olan ve hakkında 4 yıl 4 ay hapis cezası istenen L’Avanti gazetesi eski genel yayın yönetmeni Walter Lavitola da aynı cezaları aldı.

Kararı değerlendiren Berlusconi, yargının zulmüne uğradığını savunarak, “Bu kararı, gülünç ve siyasi bir karar olarak dikkate alacağım” dedi.

Berlusconi’nin avukatı Niccolo Ghedini ise Napoli Mahkemesi’nin kararını haksız bulduklarını söyledi.

Öte yandan, Berlusconi’nin söz konusu yargılamadaki nihai karar bugün açıklanırken, bu yargı sürecinin 6 Kasım’da zaman aşımına uğrayacağı basında çıkan haberlerde yer aldı.

İtalya’da Ocak 2008'de parlamentonun üst kanadı Senato’da hükümeti üzerindeki güven oylamasını 4 oy farkla kaybeden dönemin başbakanı Romano Prodi, davanın ardından İtalyan haber ajansı ANSA’ya yaptığı açıklamada, bu manevranın kendi kişiliğinden ziyade demokrasiyi vurduğunu belirterek, “Bu konuda o dönemde bazı iddialar vardı. Ancak, yargıcın dediği gibi bunu bilmiyordum. Bilseydim halen başbakandım” ifadesini kullandı.

İtalyan siyasetinin renkli siması Berlusconi, önceki yıl da şirketi Mediaset ile Amerikan filmlerinin alım-satımında vergi kaçırdığına hükmedildiği için 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası almış ve bu cezasını yaşından ötürü Milano yakınlarındaki bir bakımevinde sosyal hizmet yaparak çekmişti.