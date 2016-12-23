ROMA

Almanya’nın başkenti Berlin’de Noel pazarına bir tırla yapılan saldırının şüphelisi olarak aranan Tunus vatandaşı Anis Amir'in, Milano’da polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, Milano yakınlarındaki Sesto San Giovanni ilçesinde sabah saatlerinde polis tarafından kimlik kontrolü için durdurulan şüphelinin, polisle çatışmaya girdiği ifade edildi.

ANSA’nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kimliğini göstermek yerine sırt çantasından silahını çıkaran ve çatışmaya giren kişinin çatışmada ölü geçirildiği ve bu kişinin Berlin’de 12 kişinin ölümüne yol açan tır saldırısı şüphelisi Anis Amir olduğu kaydedildi.

Corriere della Sera gazetesi de Amir’in Fransa üzerinden trenle İtalya’ya giriş yaptığını, öldürülen kişinin üzerinden böyle bir bilet çıktığını yazdı.

Konuyla ilgili İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti’nin bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

AA