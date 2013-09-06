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Berişa son toplantısını yaptı

Başbakan Berişa, son bakanlar kurulu toplantısını yaptı

Berişa son toplantısını yaptı

Başbakan Berişa, son bakanlar kurulu toplantısını yaptı

06 Eylül 2013 Cuma 08:18
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Berişa son toplantısını yaptı

Arnavutluk'ta, 23 Haziran'da düzenlenen genel seçimleri kaybeden Demokratik Parti Genel Başkanı ve Başbakan Sali Berişa, yeni hükümetin görev başlamasından önceki son bakanlar kurulu toplantısını yaptı.
Berişa, Başbakanlık binasındaki toplantıda, 8 yıllık iktidarı döneminde ülkedeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi.
Başbakanlığı döneminde ülkenin Avrupa kurumlarına entegrasyonu ve gelişmiş bir ülke haline gelmesi gibi iki büyük hedefinin olduğunu dile getiren Berişa, şunları kaydetti:
"Bana gösterdikleri güvenden dolayı Arnavutluk halkına minnettarım. Bu dönemde, ülkemiz NATO üyesi oldu. Arnavutluk vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı tanındı. Avrupa Birliği'nden 'aday ülke' statüsü alabilmek için başvuruda bulunduk. Arnavutluk'un, önümüzdeki Aralık ayında, 'aday ülke' statüsünü de alacağını ümit ediyorum. Artık muhalefette yer alacağım. Ancak yine de Avrupa kurumlarına entegrasyonun büyük bir savunucusu olacağım."
Gelecek hafta Başbakanlık koltuğuna oturacak Sosyalist Parti Genel Başkanı Edi Rama'yı eleştiren Berişa, Rama'nın, seçimler öncesinde bulunduğu vaatler hakkında artık konuşmayacağını belirtti.
Berişa, ''Ülkedeki işsizlik yüzde oranı 12,8 seviyesinde seyrediyor. Biz, bunun yükselmesini engelledik. Ayrıca emekli ve devlet çalışanlarının maaşlarını da düzenli aralıklarla artırdık. Biz, Rama gibi, gerçekleşmeyecek vaatlerde bulunmamıştık'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 08:19
Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukSali Berişa
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