Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96162
ALTIN
141.366
DOLAR
3.5553
STERLIN
4.5878
EURO
3.9363
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
'Mucize bitki'
'Mucize bitki'
2 Türk üniversitesi zirvede
2 Türk üniversitesi zirvede
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu
Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda koşuldu
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira

Bergusi’den ‘su içmeyi de bırakırız’ tehdidi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların açlık grevine öncülük eden Bergusi, "İsrail makamlarının taleplerine karşılık vermemesi durumunda su içmeyi bırakacaklarını" söyledi.

Bergusi’den ‘su içmeyi de bırakırız’ tehdidi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların açlık grevine öncülük eden Bergusi, "İsrail makamlarının taleplerine karşılık vermemesi durumunda su içmeyi bırakacaklarını" söyledi.

16 Mayıs 2017 Salı 15:43
22 Okunma
Bergusi’den ‘su içmeyi de bırakırız’ tehdidi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların açlık grevine öncülük eden Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Mervan el-Bergusi'nin avukatıyla yaptığı görüşmede, "İsrail Cezaevleri İdaresi’nin taleplerine karşılık vermemesi durumunda açlık grevlerinin 30. gününde su içmeyi de bırakacakları" mesajı verdiği bildirildi.

Tutukluların Açlık Grevini Takip İçin Basın Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Celme Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bergusi’nin avukatıyla yaptığı görüşmede, İsrail Cezaevleri İdaresi’nin taleplerine karşılık vermemesi durumunda açlık grevlerinin 30. gününde su içmeyi de bırakacaklarını söylediği belirtildi.

Filistinli tutukluların açlık grevlerinin tehlikeli ve hassas bir sürece girdiği belirtilen açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi’nin Filistinli tutukluların hayatlarından sorumlu olduğu vurgusu yapıldı. 

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Mahkumların talepleri 

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, aile ziyaretlerine kısıtlama getirilmemesi, hücre hapsi ve idari tutukluluk uygulamalarına son verilmesi Filistinli mahkumların talepleri arasında yer alıyor.

İsrail, İngiliz manda yönetimi döneminden kalan "idari tutukluluk" politikası kapsamında Filistinlileri suç isnat etmeksizin aylarca hatta yıllarca parmaklıklar ardında bırakıyor. İsrail yönetimi tüm uluslararası tepkilere ve mahkumların düzenlediği açlık grevlerine rağmen Filistinlilerin korkulu rüyası haline gelen "idari tutukluluk" uygulamasını yaygın bir şekilde sürdürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Israil HapishaneleriFilistinli TutuklularFetih Hareketi Merkez KonseyiMervan El-BergusiSu Içmeyi De Bırakırız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya erken seçime gidiyor
Avusturya erken seçime gidiyor
Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısı bin 350'yi geçti
Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısı bin 350'yi geçti
Disney'i hackleyip fidye istediler
Disney'i hackleyip fidye istediler
Trump'ın çok gizli bilgileri Lavrov ile paylaştığı iddiası
Trump'ın çok gizli bilgileri Lavrov ile paylaştığı iddiası
Kenya'da halk sandık başına gidecek
Kenya'da halk sandık başına gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ