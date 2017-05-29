Bergusi açlık grevini sürdürüyor

Filistin Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Heyeti ile Filistin Esirler Kulübü, Fetih Hareketi Merkez Konseyi Üyesi Mervan Bergusi'nin 42 gündür sürdürdüğü açlık grevini sonlandırmayı reddettiğini açıkladı.

Filistinli kurumlardan yapılan ortak yazılı açıklamada, Bergusi'nin açlık grevine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bergusi'nin Filistinli tutukluların açlık grevine başlamadan önceki İsrail'in kuzeyinde bulunan Hadarim hapishanesine dönmeden, mahkumların maruz kaldığı yaptırımlara son verilmeden ve haklarının garanti altına alınmadan greve son vermeyeceği aktarıldı.

İsrail hapishanelerinde 40 gün açlık grevi yapan Filistinli mahkumlar geçen hafta cumartesi günü eyleme son vermişti.

İsrail hapishanesinde 2002'den bu yana tutuklu bulunan Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası verilmişti.

Mervan Bergusi'nin öncülüğünde İsrail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.