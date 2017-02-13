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Berdimuhammedov yeniden Devlet Başkanı seçildi

Türkmenistan'da dün yapılan devlet başkanı seçiminin resmi olmayan ilk sonuçlara göre, mevcut Devlet Başkanı Berdimuhammedov oyların yüzde 97,69'unu aldı.

Berdimuhammedov yeniden Devlet Başkanı seçildi

Türkmenistan'da dün yapılan devlet başkanı seçiminin resmi olmayan ilk sonuçlara göre, mevcut Devlet Başkanı Berdimuhammedov oyların yüzde 97,69'unu aldı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:36
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Berdimuhammedov yeniden Devlet Başkanı seçildi

Türkmenistan'da dün yapılan devlet başkanı seçiminin resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı.

Türkmenistan Merkez Seçim Komisyonu, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Türkmenistan Demokratik Partisinin adayı mevcut Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un oyların yüzde 97,69'unu aldığını duyurdu.

Komisyon, diğer adayların oy oranlarına ilişkin henüz açıklama yapmazken, devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarının daha sonra açıklanacağını bildirdi.

Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, 3 milyon 140 bin 865 kişinin oy kullandığı seçime katılım yüzde 97,27 oldu.

Seçimde Berdimuhamedov'un yanı sıra aralarında Türkmenistan Sanayiciler ve İşadamları Partisi Milletvekili ve "Rysgal" Bankası Genel Müdürü Bekmurat Ataluyev ile Agrar Partisi yöneticisi Durduguluç Orazov'un bulunduğu 8 aday devlet başkanlığı için yarıştı.

Devlet başkanı seçimi için 39'u yurt dışında olmak üzere toplam 2 bin 587 sandık kurulmuştu.

Türkmenistan seçim yasasına göre, seçimlerin geçerli sayılabilmesi için herhangi bir katılım oranı aranmıyor, oyların yüzde 51'ini alan aday devlet başkanı seçiliyor.

Anayasada yeni yapılan düzenlemeyle devlet başkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı ve üst sınır olan 70 yaş sınırı kaldırıldı.

Seçimi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Bağımsız Devletler Topluluğunun aralarında olduğu uluslararası kuruluşlardan 151 yabancı gözlemci takip etti.

Berdimuhamedov

Türkmenistan'ın 1957 doğumlu mevcut Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, 1979 yılında Türkmen Devlet Tıp Enstitüsünün Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılına kadar Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda ve Tıp Enstitüsünde çalışan Berdimuhamedov, 1997 yılında Sağlık Bakanı olarak görevlendirildi. Berdimuhamedov, 2001 yılında eski Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov tarafından Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi.

Türkmenistan'ın ilk Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov'un ölümünden sonra 21 Aralık 2006'ta cenaze töreni komisyon başkanı olarak görev alan Berdimuhamedov, aynı gün Türkmenistan parlamentosu tarafından Devlet Başkanı Vekili olarak görevlendirildi.

Ülkede 11 Şubat 2007'de yapılan devlet başkanı seçiminde 5 rakibi karşısında oyların yüzde 89,23'unu alarak 5 yıllığına devlet başkanı seçilen Berdimuhamedov, 12 Şubat 2012'de yapılan seçimde de oyların yüzde 97,14'ünü alarak yeniden devlet başkanı oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkmenistanBerdimuhammedov
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