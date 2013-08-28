Beni Süveyf'te göstericilere müdahale

KAHİRE



Mısır'ın Beni Süveyf kentinde darbe karşıtı göstericilere ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Beni Süveyf'teki Ali bin Ebu Talib Camisi önünde göstericilere ateş açıldı. Saldırıda, bir kişi olay yerinde öldü, dördü kadın 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kurtarılamadı.



Görgü tanıkları, ateşin, darbe karşıtı gösterileri takip eden güvenlik güçleri tarafından açıldığını ileri sürdü.



Mısır makamları tarafından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.





AA