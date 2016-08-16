Belgrad'ın 122 yıldır tamamlanamayan mabedi: Aziz Sava

Sırp Ortodoks Kilisesi'nin (SPC) kurucusu Aziz Sava'nın adını taşıyan kilisenin tamamlanabilmesi için mabedin içindeki mozaik işlerinin tamamlanması bekleniyor.

Aziz Sava'nın kalıntılarının, Osmanlı paşalarından Sinan Paşa tarafından 1594 yılında yakıldığı rivayet edilen bölgede inşa edilen Ortodoks kilisesi, şehrin simgelerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Aziz Sava'nın kalıntılarının yakılmasının 300. yılında, 1894'te başlanan kilise inşaatı, zaman içinde iki dünya savaşına tanıklık ederken, sürekli değişen siyasi sistemler ve yönetimler dolayısıyla bir türlü tamamlanamadı.

Belgrad'a hakim bir tepede inşa edilen kilise, tamamlanan dış cephesiyle şimdiden şehrin en önemli simgesi haline geldi. Kilise inşaatının son kısmı olan mozaik işlemelerin de SPC'nin 800. kuruluş yılı olan 2019'da tamamlanması planlanıyor.

Hedef 2019

Aziz Sava Kilisesi Mimarı Vojislav Milovanovic, yaptığı açıklamada, inşaatın büyük bir kısmının tamamlandığını belirterek, "Nisan'da kubbelerdeki mozaik işlemelere başladık. Bu mozaikleri Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 800. kuruluş yılı 2019'da tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kilisedeki mozaik işlemelerin Rusya tarafından finanse edildiğinin altını çizen Milovanovic, Sırbistan'ın da 42 ila 65 metre yüksekliğindeki platformu yaparak, mozaik ustalarının daha kolay çalışmasına yardımcı olacağını aktardı.

Milovanovic, kilisenin inşasına toplanan bağışların da önemli katkı sağladığını kaydederek, "Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic, Rusya'nın kilise inşaatına desteğinin iki ülke arasındaki güçlü bağlara işaret ettiğini vurgulamıştı. Rusya'nın bu mabedin inşasına katkısı çok önemli." dedi.

Vucic ve İrinej de yakından ilgileniyor

Başbakan Aleksandar Vucic ve SPC Patriği İrinej'in de kilisenin inşaatıyla yakından ilgilendiğini belirten Milovanovic, Ortodoks din adamı İrinej'in sözlerinden alıntı yaparak, "Kiliseyi inşa etmek, Sırbistan birliğini de inşa etmek anlamına geliyor. Bu, hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

Sırp-Bizans mimarisinde inşa edilen Aziz Sava Kilisesi, 10 bin kişilik kapasiteye sahip. Kilise, tamamlandığında Balkanlar'ın en büyük Ortodoks kilisesi ünvanına sahip olacak.