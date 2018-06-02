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'Belçikalı' Bakan Türkçe derslerine karşı çıktı

Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

'Belçikalı' Bakan Türkçe derslerine karşı çıktı

Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 14:46
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'Belçikalı' Bakan Türkçe derslerine karşı çıktı

Belçika'da Flaman milliyetçisi N-VA partisinden Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Gent şehrinde Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesine tepki gösterdi.

Belçika'nın Flamanca yayın yapan De Standaart gazetesine göre Demir, Gent Belediyesinin, Türk öğrencilere okul sonrası Türkçe dersleri için sınıf tahsis etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaptığı açıklamada "Türk pasaportunu geri vereceğini" ifade eden Demir, "Nasıl bu kadar saf ve duyarsız olabilirsiniz? Bu yaptığınız entegrasyon karşıtı politikaları desteklemekten başka bir şey değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türklerin Flaman toplumuna entegre olmasından çok korkuyor, o yüzden bu Türkçe derslerini sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Demir'in adı sıklıkla tartışmalara konu oluyor.

Bakan Demir, geçen sene Avrupa Adalet Divanının başörtüsü yasağını savunmuş, Müslümanların bazen zorlamayla da olsa "Batı'nın değerlerini" benimsemesi gerektiğini söylemişti.

Demir'in adı daha önce de terör örgütü PKK'nın düzenlediği etkinliklere katılmasıyla gündeme gelmişti. Demir, haberler üzerine PKK'ya sempati duymadığını iddia etmişti.

Türkiye, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ana dil dersleri alabilmelerine imkan tanınması için gerekli makamlarla iş birliği yaparak Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkelere eğitim vermek üzere Türkçe ve Türk kültürü öğretmenleri gönderiyor. Öğretmenlerin maaşları Türkiye tarafından karşılanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BelçikaFlaman MilliyetçisiGent
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