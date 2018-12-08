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Belçika’da 100 gözaltı

Brüksel'de polis ve "sarı yelekliler" arasında gerginlik tırmanıyor.

Belçika’da 100 gözaltı

Brüksel'de polis ve "sarı yelekliler" arasında gerginlik tırmanıyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:08
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Belçika’da 100 gözaltı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de göstericiler ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto ediyor.

Brüksel'de polis ve "sarı yelekliler" arasında gerginlik tırmanıyor.

Brüksel'in merkezi Arts-Loi bölgesinde toplanan yaklaşık bin göstericiye polis TOMA'yla tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. 

Sokaklardaki trafik levhalarını ve lambaları söken göstericiler, polise pet şişe gibi cisimler fırlattı. 

Olay yerine takviye polis ekiplerinin yanı sıra atlı polisler de konuşlandırıldı. 

"Faşizme hayır", "Charles Michel istifa" şeklinde slogan atan göstericiler, "Sosyal kış geliyor" mesajı yazan pankartlar taşıyor. 

Göstericilerin olduğu bölgede Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği ve ABD'nin Belçika Büyükelçiliği gibi birçok temsilcilik bulunuyor.

Brüksel polisi, gösteriler nedeniyle yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BelçikaSarı YeleklilerBrüksel Protesto
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