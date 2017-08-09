Belçika yumurta krizinde Hollanda'yı suçladı

Belçika federal meclisinde konuşan Tarım Bakanı Denis Ducarme, Belçika Gıda Ajansı'nın Hollanda'nın Kasım 2016'da yumurtalarda fipronil adlı böcek ilacını tespit ettiğine dair resmi belgeyi ele geçirdiğini iddia etti.

Hollandalı yetkililerin konuya ilişkin hiçbir resmi açıklama yapmadığını belirten Ducarme, o dönemde Hollandalı muhataplarıyla konuya ilişkin görüşmeler yaptığını ve AB Komisyonunun tarım komiseriyle irtibata geçtiğini bildirdi. Ducarme, AB Komisyonu komiserinin de konuya ilişkin bilgisi olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Belçikalı yetkililer, yumurtalarda haziran ayında böcek ilacı tespit etmelerine rağmen AB Komisyonuna 20 Temmuz'a kadar bilgi vermemekle suçlanıyor.

Belçika Gıda Ajansı yetkilileri, bunu doğrularken soruşturmanın gizliliğini teminat altına almak amacıyla bilgi paylaşımından kaçınıyor.