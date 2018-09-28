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Belçika, turist anne ve bebeğini "parası yetersiz" diye gözaltında tuttu

Sırbistan'dan Belçika'ya seyahat eden bir anne ve 9 aylık bebeği, yeterli paraları bulunmadığı gerekçesiyle 4 gün gözaltında tutulduktan sonra ülkelerine geri gönderildi.

Belçika, turist anne ve bebeğini "parası yetersiz" diye gözaltında tuttu

Sırbistan'dan Belçika'ya seyahat eden bir anne ve 9 aylık bebeği, yeterli paraları bulunmadığı gerekçesiyle 4 gün gözaltında tutulduktan sonra ülkelerine geri gönderildi.

28 Eylül 2018 Cuma 13:00
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Belçika, turist anne ve bebeğini "parası yetersiz" diye gözaltında tuttu

Sırbistan'dan Belçika'ya seyahat eden bir anne ve 9 aylık bebeği, yeterli paraları bulunmadığı gerekçesiyle 4 gün gözaltında tutulduktan sonra ülkelerine geri gönderildi.

Belçika'da Flamanca yayın yapan Apache sitesinin haberine göre, 127 Bis olarak bilinen geri gönderme merkezinde 4 gün boyunca 9 aylık bebeğiyle gözaltında tutulan Sırp turist ve bebeği yeterli parası olmadığı için ülkeye alınmadı.

Göçmen ofisi sözcülüğünün de doğruladığı olayda yetkililer, Sırp turiste standard işlemlerin uygulandığını öne sürdü.

Geçen hafta Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'nda pasaport kontrolü ardından sorguya alınan turist, geri gönderme merkezinde bebeğiyle 4 gün gözaltında tutuldu. Turist ve bebeği yasal işlemlerin ardından ülkesine geri gönderildi.

Öte yandan, emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Sırp kadın, 16 gün boyunca kardeşinin yanında kalacağını belirtti. Turistin üzerinde 300 avro bulunduğunu belirten yetkililer, Belçika yasalarına göre en az 720 avro bulundurması gerektiğini ifade etti.

Sırp kadın ise Belçikalı yetkililerin tutumunu "insanlık dışı" olarak nitelendirdi. Belçika’ya gelen turistlerin yasa gereği her gün için en az 45 euro bulundurması şartı aranıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SırbistanBelçikaZaventem Havalimanı
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