Belçika savcılığından eski Katalan siyasetçiler hakkında açıklama

Belçika Federal Savcılığı, Belçika'ya kaçan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski bakan hakkında yasal sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgi verdi.

Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Dün İspanyol yetkililer, Carles Casamajo Puigdemont, Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols hakkında çıkardıkları Avrupa çapındaki tutuklama emrini Belçika Federal Savcılığına iletti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ismi geçen kişilerin bulunduktan sonra soruşturma hakiminin karşısına çıkarılacakları, soruşturma hakiminin ise karar vermek için 24 saati olacağı bildirildi.

Soruşturma hakimi için farklı seçeneklerin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, hakimin tutuklama emri çıkarmamaya ya da tutuklama emri çıkararak söz konusu kişilerin belirli koşullar altında serbest bırakılmasına hükmedebileceği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma hakiminin tutuklama emri çıkarması durumunda davanın Belçika Asliye Mahkemesine iletileceği, Asliye Mahkemesinin de 15 gün içinde Avrupa çapında tutuklama emrinin uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesi gerektiği belirtildi.

Asliye Mahkemesinin kararına karşı çıkan bir tarafın bulunması durumunda ise Belçika İstinaf Mahkemesine itiraz edilebileceği aktarılan açıklamada, İstinaf Mahkemesinin de 15 gün içinde karar vermesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, İstinaf Mahkemesinin kararına itiraz edilmesi durumunda davanın Belçika Temyiz Mahkemesine taşınacağı ifade edildi.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetiminin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.