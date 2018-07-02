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Belçika'nın Gent şehrinde başörtüsü yasağı kalkıyor

Belçika'da Gent Belediyesinin eğitim, öğretim ve gençlikten sorumlu meclis üyesi Elke Decruynaere, şehirdeki liselerde uygulanan başörtüsü yasağının kaldırılacağını belirtti.

Belçika'nın Gent şehrinde başörtüsü yasağı kalkıyor

Belçika'da Gent Belediyesinin eğitim, öğretim ve gençlikten sorumlu meclis üyesi Elke Decruynaere, şehirdeki liselerde uygulanan başörtüsü yasağının kaldırılacağını belirtti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:20
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Belçika'nın Gent şehrinde başörtüsü yasağı kalkıyor

Flamanca yayın yapan "Het Nieuwsblad" gazetesinin haberine göre, Decruynaere, şubat ayında Tongeren Birinci Asliye Mahkemesinin başörtüsü yasağının dini özgürlüklere aykırı olduğu yönündeki kararının ardından Gent'teki liselerde uygulanan söz konusu yasağı kaldırma kararı aldı. 

Decruynaere, "Mahkeme, genel bir başörtüsü yasağının uygulanamayacağına hükmetmişti. Bu durumda başörtüsü yasağı, sadece okul ortamını ya da güvenliği tehdit eden bir durum söz konusu olduğunda uygulanabilecek." açıklamasında bulundu.

Bu durumda eylül ayında yeni öğretim döneminin başlamasıyla Gent liselerindeki öğrenciler başörtüsü takabilecek.

Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı 11 öğrencinin velisinin açtığı davada "Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerini göz önünde bulundurarak Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına dinlerini yaşamalarına hak tanımaları gerektiğine hükmetmiştir. Okulun öğrencilere yönelik yasağı dini özgürlüklere aykırıdır." kararını vermişti.

Belçika’daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyi (GO) 2014'te ülkenin Flaman kesiminde ve kendi bünyesindeki tüm resmi okullarda başörtüsünü yasaklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FlamancaBelçikaHet NieuwsbladTongeren Birinci Asliye MahkemesiBaşörtüsü YasağıElke Decruynaere
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