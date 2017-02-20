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Belçika mahkemesi Fehriye Erdal kararını açıkladı

Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

Belçika mahkemesi Fehriye Erdal kararını açıkladı

Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

20 Şubat 2017 Pazartesi 11:51
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Belçika mahkemesi Fehriye Erdal kararını açıkladı

Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BelçikaBrugge Ağır Ceza MahkemesiFehriye Erdal
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