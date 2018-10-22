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Belçika karanlıkta kalmamak için Türk şirketiyle görüşüyor

Belçika'da kasım ayında çok sayıda nükleer reaktörün devre dışı kalması nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaması için Karadeniz Holding'a ait yüzer santralin ülkeye getirilmesi amacıyla görüşmeler yürütülüyor.

Belçika karanlıkta kalmamak için Türk şirketiyle görüşüyor

Belçika'da kasım ayında çok sayıda nükleer reaktörün devre dışı kalması nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaması için Karadeniz Holding'a ait yüzer santralin ülkeye getirilmesi amacıyla görüşmeler yürütülüyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:28
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Belçika karanlıkta kalmamak için Türk şirketiyle görüşüyor

Elektrik ihtiyacının büyük kısmını nükleer santrallerden karşılayan Belçika'da kasım ayında çok sayıda reaktörün devre dışı kalması nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaması için Türk şirketine ait yüzer santrallerin ülkeye getirilmesine yönelik müzakereler yapılıyor.

Karadeniz Holding'den edindiği bilgiye göre, şirkete ait yüzer elektrik üretim santrallerinin Belçika'da faaliyete girmesi için görüşmeler yürütülüyor.

Söz konusu yüzer elektrik santralinin Belçika limanlarına 20 gün içinde ulaşabilecek olması, Türk firmayla müzakere edilmesinde önemli rol oynuyor.

Karadeniz Holding'in 40 gün içinde ilave bir gemiyi daha Belçika limanına yanaştırabilecek durumda olması ve Belçika elektrik üretim kapasitesini toplam 900 megavatsaat artırabilmesi, görüşmelerde şirketin elini kuvvetlendiriyor.

Doğal gaz ve yüksek gerilim hattına bağlanarak elektrik üretimine geçebilecek yüzer santrallerin, Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi uluslararası kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'da elektrik kesintilerine engel olabileceği belirtiliyor.

Avrupa'da ilk Türk üretim gemisi olacak

Yüzen elektrik santralleri genellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin elektrik üretimlerinde destek çözüm olarak kullanılıyor. Karadeniz Holding'in elektrik üretim gemisi Belçika'da faaliyete girerse Avrupa kıtasında ilk defa Türk elektrik üretim gemisi kullanılmış olacak.

Karadeniz Holding'e ait yüzer santrallerin, nükleer reaktörlerin bakım ve onarımları tamamlanana kadar Belçika’nın Anvers, Oestend veya Zeebrugge limanlarına yanaştırılarak ihtiyaç duyulan elektriği sağlayabileceği ve böylece ülkenin karanlıkta kalmasını engelleyebileceği düşünülüyor.

Nükleer reaktörler tamire giriyor

Belçika'da, Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 olmak üzere toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyor. Bu reaktörlerin ürettiği elektrik ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

Nükleer reaktörlerde yaşanan teknik sorunlar ve bakım çalışmaları nedeniyle Belçika'nın kasım ayında sadece 1 reaktörünün faal olması bekleniyor.

Belçika’nın nükleer santrallerini işleten Elektrabel firması, Tihange 1 reaktörünün kasım ortasında bakıma alınacağını, Doel 1, 2 ve 4 reaktörlerinin aralık ayında faaliyete sokulmasının planlandığını, Tihange 3'ün mart ayında, Tihange 2'nin de mayıs sonunda devreye girmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Doğal gaz çevirim santrallerini tam kapasite çalıştırmasına rağmen yeterli miktarda elektrik üretemeyecek Belçika, komşu ülkelerden elektrik satın almayı ve sanayi tesislerinde kesintilere gitmeyi planlıyor.

Elektrik ihtiyacının tamamını komşu ülkelerden karşılayamayacak olan Belçika’nın bin megavatlık bir ilave elektrik ihtiyacı bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Elektrik IhtiyacıBelçikaElektrik Kesintileri
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