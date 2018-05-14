Belçika İslam Temsil Kurulu'na Türk başkan

Belçika'daki Müslüman toplumunu temsil eden ve hükümetle toplum adına ilişkileri yürüten Belçika İslam Temsil Kurulu başkanlığına Mehmet Üstün seçildi.

Üstün, yaptığı açıklamada Müslümanların Belçika'da Hristiyanlardan sonra en fazla mensubu olan toplum olduğunu, Belçika İslam Temsil Kurulu bünyesindeki dosyalarda ilerleme kaydetmeyi arzuladığını söyledi.

Belçika'daki camilerin tanınması, imam yetiştirme ve din derslerinin organize edilmesi gibi birçok farklı konuyu takip ettiklerini aktaran Üstün, "Kurul, İslam ile ilgili hemen her konunun devlet nezdindeki muhatabı. İslamın genel olarak bozulmuş imajını düzeltmek ve kutuplaşmayı azaltmak için çalışmalar yapacağız. Zor bir görev üstlendik. Belçika'da İslamın kurumsallaşmasını güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Üstün, görevini 2 yıldır kurulun başkanlığını yürüten Faslı Salah Echallaoui'den devraldı.

İslamiyetin Belçika'da 1974 yılında resmi bir din olarak tanınmasının ardından Belçika İslam Kurulu, 1998'deki seçimlerin ardından resmi olarak kurulmuştu. Kurulun iç tüzüğüne göre, başkanlığı üçer yıl rotasyonlarla bir Türk ve bir Faslı üstleniyor. Kurul, Müslüman toplum ile hükümet arasındaki ilişkileri yürütüyor.