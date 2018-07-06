Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98330
ALTIN
185.478
DOLAR
4.5880
STERLİN
6.0848
EURO
5.3864
Çin'den ABD'ye tarife yanıtı
Çin'den ABD'ye tarife yanıtı
Elitaş'tan kabine açıklaması
Elitaş'tan kabine açıklaması
CHP'de kritik sayı 634
CHP'de kritik sayı 634
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Osmanlısporlu futbolcular transferin gözdesi
Osmanlısporlu futbolcular transferin gözdesi

Belçika İslam Enstitüleri Konseyinden genç kıza saldırıya kınama

Belçika İslam Temsil Kurulu ve Belçika İslam Enstitüleri Koordinasyon Konseyi, Müslüman genç kıza yapılan saldırıyı kınayarak, topluma itidal çağrısında bulundu.

Belçika İslam Enstitüleri Konseyinden genç kıza saldırıya kınama

Belçika İslam Temsil Kurulu ve Belçika İslam Enstitüleri Koordinasyon Konseyi, Müslüman genç kıza yapılan saldırıyı kınayarak, topluma itidal çağrısında bulundu.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:47
0 Okunma
Belçika İslam Enstitüleri Konseyinden genç kıza saldırıya kınama

Belçika'daki Müslüman toplumunu temsil eden ve hükümetle toplum adına ilişkileri yürüten Belçika İslam Temsil Kurulu (EMB) ve Belçika İslam Enstitüleri Koordinasyon Konseyi (CIB), hafta başında 19 yaşındaki Müslüman kızın Charleroi şehrinde uğradığı saldırıyı şiddetle kınadı.

EMB ve CIB'den yapılan ortak yazılı açıklamada, genç kızın dini inancı nedeniyle hedef alındığının açık olduğu, saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

Alçak saldırının sadece İslam dinini hedef almadığına dikkat çekilen açıklamada, tüm Belçika toplumunun temel değerleri ve dini özgürlüğünün saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, polis ve yargının gerekli tüm önlemleri alacağına inancın tam olduğu aktarılırken, topluma da itidal çağrısında bulunularak, "Şiddete şiddetle cevap vermemek gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Genç kız, pazartesi gecesi Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Charleroi şehrine bağlı Anderlues bölgesinde sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştı. Genç kızın sokakta önünü kesen saldırganlar, önce kendisine hakaret etmiş ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırtmıştı.

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "Pis Arap" şeklinde hakaretlerde bulunmuş, elbisesini yırttıkları kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle zarar vermişti.

AA

Son Güncelleme: 06.07.2018 15:48
Anahtar Kelimeler:
Belçika İslam Temsil KuruluEMBBelçik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'nin güneybatısında ateşkes
Suriye'nin güneybatısında ateşkes
Güney Kore İran'dan petrol sevkiyatını durduracak
Güney Kore İran'dan petrol sevkiyatını durduracak
Filistin için İsveç'ten yola çıkan aktiviste İsrail giriş izni vermedi
Filistin için İsveç'ten yola çıkan aktiviste İsrail giriş izni vermedi
Şeyh Raid Salah’a şartlı tahliye
Şeyh Raid Salah’a şartlı tahliye
İsrail'in vergi kararı Filistin yönetimine yönelik bir şantaj
İsrail'in vergi kararı Filistin yönetimine yönelik bir şantaj
Japonya'da tarikat lideri idam edildi
Japonya'da tarikat lideri idam edildi
İran Avrupa'nın sunduğu öneriden memnun değil
İran Avrupa'nın sunduğu öneriden memnun değil
Fransa'da polis şiddetine karşı protestolar artıyor
Fransa'da polis şiddetine karşı protestolar artıyor
Saldırılarından kaçan Deralı sayısı 350 bini aştı
Saldırılarından kaçan Deralı sayısı 350 bini aştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ