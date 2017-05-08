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Belçika hastanelerinde binlerce kişi hastane mikrobu kaptı

Belçika'da Kamu Sağlığı Enstitüsü, geçen yıl ülkedeki hastanelerde 7 bin 600 kişinin kan yoluyla bulaşan ve ölümcül olabilen bir "hastane mikrobu" kaptığını bildirdi.

Belçika hastanelerinde binlerce kişi hastane mikrobu kaptı

Belçika'da Kamu Sağlığı Enstitüsü, geçen yıl ülkedeki hastanelerde 7 bin 600 kişinin kan yoluyla bulaşan ve ölümcül olabilen bir "hastane mikrobu" kaptığını bildirdi.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:15
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Belçika hastanelerinde binlerce kişi hastane mikrobu kaptı

BRÜKSEL

Belçika'da Kamu Sağlığı Enstitüsü, geçen yıl ülkedeki hastanelerde 7 bin 600 kişinin kan yoluyla bulaşan ve ölümcül olabilen bir "hastane mikrobu" kaptığını bildirdi.

"De Standaard" gazetesinin haberine göre, doktor ve hemşirelerin, hijyenik tedbirleri göz ardı etmesi nedeniyle hastaların ölümcül olabilen bu mikroba yakalandığı belirtildi.

Kanda iltihaplanmaya yol açan mikrobu kapan hastaların yüzde 18'inin hayatını kaybettiği ifade edilirken, yüzde 40'ının mikrobu kateter ya da sonda takıldığı sırada kaptığına işaret edildi.

"Sayı daha da yüksek olabilir"

Kamu Sağlığı Enstitüsü, geçen yıl Belçika genelinde mikrobu kapan kişi sayısının 7 bin 600 olarak tespit edildiğini, sayının daha yüksek olabileceğinin sanıldığını vurguladı.

Enstitü görevlisi Els Duyburgh, "Hijyene önem verilen hastanelerde enfeksiyon oranının, çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Tüm hastanelerin kendilerini bu konuda geliştirmeleri gerekiyor." dedi.

Araştırmalar, Belçika'daki doktor ve hemşirelerin sadece yüzde 32'sinin gerekli hijyen önlemlerini dikkate aldığını, müdahale öncesinde ellerini dezenfekte ederek eldiven taktığını, saçlarını ve ağızlarını kapattığını, hastanın derisini sterilize etmeye özen gösterdiğini ortaya koydu.

Hijyen kurallarına özellikle İspanya ve ABD'de çok fazla önem verildiği ifade edildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BelçikaHastane Mikrobu
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