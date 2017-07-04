Belçika'daki FETÖ yanlısı karara tepki

Belçika'daki Fatih Camisi Dernek Başkanı Selim Yıldız, Belçika'nın Flaman bölgesi hükümetinin Beringen kentindeki ülkenin en büyük Türk camisi Fatih Camisi'nin resmi olarak tanınırlığını kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belçika’da 2008'de çıkan bir kanunla camilerin resmi olarak tanınmasının gündeme geldiğini anımsatan Yıldız, uygulamayla, tanınan camilerin elektrik, su ve temel giderleri için ödenekten faydalandığını, tanınan camilerin büyüklüğüne ve ibadet eden kişi sayısına göre yıllık bütçe ayarlaması yapıldığını söyledi.

Resmi olarak tanınan camilere yıllık 30-40 bin avro civarında yardım verildiğine dikkati çeken Yıldız, "Flaman bölgesi İçişleri Bakanı Liesbeth Homans, kararıyla, Fatih Camisi'nden bu desteği geri çekmek istiyor. Bu bize bir ceza gibi. Yani 'Siz böyle yaparsanız biz de yardımı keseriz.' demek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Camimizi muhtaç bırakmadılar"

Yıldız, Belçika’da uzun yıllardır çeşitli camilerin bulunduğunu ve bunların Müslümanların desteğiyle bu noktaya ulaştığını, Belçika hükümetinin sağladığı mali desteğin son bulmasıyla camilerinin kapanmayacağını belirtti.

Belçika hükümeti tarafından tanınmış camilere Türkiye’den imam gelmesinin daha kolay olduğunu aktaran Yıldız, "Bizim asıl derdimiz bu. Yoksa tanınırlığımızı iptal etmiş, bize para vermemiş çok önemli değil. Buradaki 8 bin kişilik Müslüman toplumu bu zamana kadar camimizi muhtaç bırakmadılar, bundan sonra da bırakmayacaklarından eminiz." diye konuştu.

Yıldız, cami kompleksi inşasının 1991'de başladığını, Belçika hükümeti tarafından konulan bazı engeller nedeniyle ancak 1994’te tamamlandığını anımsatarak, caminin hiçbir destek almadan bulunduğu seviyeye halk tarafından getirildiğini kaydetti.

Belçika’daki en büyük Türk camisi Fatih Camisi’nin prestij ve imajının etkilenmesinden üzüntü duyduklarını dile getiren Yıldız, "Bakan bize desteğini çekti diye yıkılmayız. Aksine daha da ileri gideriz, geri kalmayız." ifadesini kullandı.

Yıldız, Homans’a görüşme taleplerini ilettiklerini de söyleyerek, "Bu şekilde kağıt üzerinden diyalog yürütemeyeceğimizi, konuyu yüz yüze görüşmek gerektiğini ilettik. Ne istediğini bize direkt söylemesi gerekiyor. Görüşme talebimizi kabul etmezse kötü niyet olduğunu açıkça anlayacağız.” dedi.

Belçika Diyanet Vakfından açıklama

Belçika Diyanet Vakfı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beringen'deki Fatih Camisi'nin tanınmışlığını iptal etme kararını öğrenmiş olmaktan derin üzüntü duyuyoruz. Diğer camilerimizin de tanınması için beklerken bu karar bizde daha büyük bir hayal kırıklığı meydana getirmiştir. Bir caminin tanınması hükümet kararı ile gerçekleştiğine göre, hukuk devleti ilkesi gereği bu tanınmışlığın iptalinin de hükümet kararıyla olması gerekir."