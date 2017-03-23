Belçika'da terör saldırısının önlendiği iddia edildi

Le Soir gazetesinin Anvers polisine dayandırdığı habere göre, bir araç alış veriş mağazalarının bulunduğu Meir sokağında kaldırımda gitmeye başladı. Yayalar, bunun üzerine kaldırımdam kaçmak zorunda kalırken, güvenlik güçleri araca müdahale etti. Hızla olay yerinden kaçan araç daha sonra durduruldu. Gazete, muhtemel bir saldırının önlendiğini yazdı.

Kamu televizyon kanalı RTBF'in haberine göre, Fransız plakalı araçta, silah ve askeri üniformalar bulundu. Aracının sürücüsünün Tunuslu olduğu belirlendi.

Özel televizyon kanalı VTM ise, güvenlik güçlerinin uyarısını dikkate almayan ve kırmızı ışıkta geçen aracın sürücüsünün gözaltına alındığını bildirdi.

Araç çevresinde güvenlik önlemi alınırken, Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever'in konuyla ilgili açıklama yapacağı ifade edildi.